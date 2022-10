La Promesse Brel [chanson] Les Fuseaux, 25 février 2023, Saint-Dizier.

De 18 à 37€

Production extérieure : Daniel Gindele Productions handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées. Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes. La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement. A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Daniel Gindele Productions présente :

Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l‘entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques. La ressemblance troublante, l’empreinte vocale saisissante, le respect des outils fondamentaux de mise scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle, le décor nécessaire. À l’image des arrangements originaux de Roland Romanelli, c’est bien la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui doit venir nous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l’époque, comme une toile impressionniste vivante.

Telle est la promesse : « Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte, laissez-vous faire…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00