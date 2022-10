Jean Baptiste Guegan [concert] Les Fuseaux, 10 février 2023, Saint-Dizier.

Jean Baptiste Guegan [concert] Vendredi 10 février 2023, 20h30 Les Fuseaux

32€

La Voie de Johnny – Le spectacle hommage. handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées. Dotés d'une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d'un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d'accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes. La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d'un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d'enregistrement entièrement équipés viennent compléter l'équipement.

« J’espère de tout cœur que ce rêve éveillé ne s’arrêtera pas de sitôt ». C’est comme cela que Jean Baptiste Guegan analyse sa situation actuelle. Jean Baptiste a un parcours singulier et un incroyable talent mais ça, tout le monde le sait. Un incroyable talent si particulier, qui lui colle à la peau, une voix qui fait déjà partie de nos vies, depuis toujours. Il y a dans l’idée d’écouter Jean Baptiste chanter comme une expérience presque mystique.

Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite. Rocker dans l’âme, il grandit à Saint-Brieuc. La révélation a lieu alors qu’il n’a que 9 ans…

Ses parents l’emmènent voir Johnny en concert à Bercy. Il ne croit plus au Père Noël, mais le ciel lui fait le plus beau des cadeaux. Il sait qu’il chantera, maintenant que Johnny est entré dans sa vie.

Suivre sa VOIX semble être sa devise. Jean Baptiste se présente à nous, avec cette arme de séduction massive, cette voix capable de tout ou pas loin. La France a connu Jean Baptiste dans son petit écran, mais ce sont les grandes scènes qui l’attendent.

Retrouvez tous les plus grands tubes de Johnny ainsi que quelques chansons du 1er album de Jean Baptiste Guegan, accompagné de plus d’une dizaine de musiciens sur scène !



