Drôle de Genre [théâtre] Les Fuseaux, 27 janvier 2023, Saint-Dizier.

De 18 à 36€

Dans le cadre du festival Humours d’Hivers handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Vert-Bois Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées. Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes. La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement. A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

UNE PIÈCE DE

Jade-Rose Parker

AVEC

Victoria Abril, Lionnel Astier, Axel Huet et Jade-Rose Parker

MISE EN SCÈNE

Jérémie Lippmann

PRODUCTION : KI M’AIME ME SUIVE & LA FRANÇAISE DE THÉÂTRE

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause.

Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant.

Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues !



