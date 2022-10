Backbone [cirque] Les Fuseaux, 14 janvier 2023, Saint-Dizier.

Si vous avez aimé A Simple Space il y a 4 ans aux Fuseaux, vous allez adorer Backbone ! handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Gravity & Other Myths (GOM) est une compagnie reconnue internationalement qui cherche à repousser les limites

du cirque contemporain. Formée en Australie en 2009,

GOM a, depuis, fait le tour du monde avec plusieurs

spectacles de troupe (A Simple Space notamment, qui s’est déjà produit aux Fuseaux). Leurs créations sont fortes,

audacieuses et novatrices, elles sont le résultat de leur mode de travail collectif et le reflet des personnalités qui composent cette compagnie.

Sur scène, dix acrobates accompagnés de deux musiciens mettent en avant la beauté des relations humaines et questionnent la notion de force au niveau individuel et au niveau collectif. Seuls ou en groupe, ils cherchent à dépasser leurs limites et à mettre à l’épreuve leur confiance dans l’autre et dans le collectif.

Backbone propose un cirque très exigeant techniquement et physiquement, qui contraste avec l’apparente impression de facilité et de bonhomie qui se dégage des artistes sur scène. Au programme : pyramides humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol et dans les airs, le tout fait à deux, quatre, six… personnes.

Backbone a été soutenu par l’Australian Government’s Major Festivals Initiative en association avec la Confederation of Australian International Arts Festivals Inc., commandé par le Festival Adelaide, Sydney Festival et Melbourne Festival. Diffusion France Vertical en accord avec Aurora Nova.



