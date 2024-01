LES FUNAMBULES LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, jeudi 7 mars 2024.

Les Funambules accompagnent leur époque en musique.Dans ce spectacle consacré aux femmes, on rit beaucoup, on pleure aussi parfois, et on prend une belle bouffée d’oxygène en se laissant embarquer par une incroyable troupe d’artistes qui savent tout faire : chanter, danser, passer d’un instrument à un autre, et raconter des tranches de vie dans lesquelles on se reconnaît immédiatement.Après un premier projet consacré à la lutte contre l’homophobie, ce nouveau spectacle questionne avec légèreté la condition féminine, avec le charme des grandes mélodies et des belles chansons qui emportent, réconfortent et donnent envie de serrer dans ses bras les gens qu’on aime. Un spectacle mis en scène par Stéphane Corbin assiste de Valentin Lacouture / Son : Theo Durollet / Lumieres : James GroguelinChorégraphies : Wilfried Bernard & Sharon SultanAVEC Marion Preite, Nouritza Emmanuelian, Camille Nicolas ou Iona Cartier, Marie-Anne Favreau, Alix Loffler, Stephane CorbinDurée : 1h25La presse en parle : LE PARISIEN : Un projet fou mais nécessaire (…) Une alternance de moments graves et drôles TV5 Monde : Très émouvant FRANCE BLEU : Une belle initiative, solidaire et qui fait du bien au cœur L’Œil d’Olivier : L’émotion règne dans la salle

Tarif : 30.40 – 45.80 euros.

Début : 2024-03-07 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris 75