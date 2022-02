Les Fulguré·e·s Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Les Fulguré·e·s Saint-Étienne, 9 février 2022, Saint-Étienne. Les Fulguré·e·s Théâtre Le Verso 61 rue de la Richelandière Saint-Étienne

2022-02-09 – 2022-02-09 Théâtre Le Verso 61 rue de la Richelandière

Saint-Étienne Loire Saint-Étienne EUR Au départ, un fait divers : en septembre 2017, dans un champ en Meurthe-et-Moselle, la foudre tombe sur un groupe d’une quinzaine de personnes. Tout le monde y survit. billetterie.leverso@gmail.com +33 7 49 66 98 37 http://travellingtheatreleverso.fr/ Théâtre Le Verso 61 rue de la Richelandière Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Théâtre Le Verso 61 rue de la Richelandière Ville Saint-Étienne lieuville Théâtre Le Verso 61 rue de la Richelandière Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Les Fulguré·e·s Saint-Étienne 2022-02-09 was last modified: by Les Fulguré·e·s Saint-Étienne Saint-Étienne 9 février 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire