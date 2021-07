Sainte-Geneviève-des-Bois École Denis Diderot Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Les FugaCités École Denis Diderot Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

Sainte-Geneviève-des-Bois

Les FugaCités École Denis Diderot, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Sainte-Geneviève-des-Bois. Les FugaCités

École Denis Diderot, le jeudi 22 juillet à 18:00 La rencontre flamboyante entre la musique baroque et les cultures urbaines. École Denis Diderot Rue d’Alembert 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T18:35:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Étiquettes évènement : Autres Lieu École Denis Diderot Adresse Rue d'Alembert 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Ville Sainte-Geneviève-des-Bois lieuville École Denis Diderot Sainte-Geneviève-des-Bois