Les Frustrées (d’après Claire Bretécher) L’Espace 93, 7 décembre 2021, Clichy-sous-Bois.

Les Frustrées (d’après Claire Bretécher)

L’Espace 93, le mardi 7 décembre à 20:30

Heidi-Eva Clavier a déposé une demande d’aide au projet pour 2022 porté par la compagnie Dis-leur deux mots, le projet « Les frustrées » dont elle est metteuse en scène est quant à lui porté par la compagnie « le Chant des Rives ». Ce spectacle a été créé en 2019, au Théâtre des Clochards Célestes, à Lyon. Repris au Festival Off d’Avignon 2019 au Théâtre du Train Bleu. Puis joué au Festival Régions en Scène, où il a été sélectionné par un collectif de spectatrices pour la date à l’Espace 93 de Clichy mentionnée ci-dessous. Il a également été joué au Théâtre Victor Hugo de Bagneux. Et se jouera également au Festival Aux alentours à l’Étoile du Nord au mois de mai 2022. Les Frustrées est une adaptation de la planche hebdomadaire de Claire Bretécher dans le Nouvel Observateur entre 1971 et 1981. Un travail pour interroger le passage du dessin au plateau, les codes de jeu qui correspondent à l’aspect vif et incisif de la bulle de BD. Quels corps pour ces bulles? Des corps vautrés, déhanchés, affalés, à priori des corps qu’on pourrait dire aux antipodes des corps tenus du théâtre. Et pourtant, des corps qui éructent, exultent, rient et pleurent à gorge déployée. Un portrait en creux d’une société (phrase célèbre de Roland Barthe disant que Bretécher est un des sociologues les plus importants de son temps). Des questionnements sur le genre, la politique, l’amour, le sexe, l’enfance à travers laquelle se construisent et se déconstruisent les femmes et les hommes. Toujours pour pointer, pour rire, jamais dans la frontalité, Claire Bretécher a réussi à être une grande féministe sans jamais rien revendiquer (« je suis anti-militante de nature » dit-elle). C’est aussi un portrait de femme, de Claire, si connue pour sa moue boudeuse mais qui faisait preuve d’un humour féroce, à travers des temps d’interview, pour faire dialoguer l’icône avec son oeuvre. Essayer de mettre le spectateur en position de choisir ce qu’il retire du spectacle, ne pas lui souffler de réponse car Claire ne le faisait pas, espérer créer chez lui des petites lucioles de réflexion, qui fleuriront si elles le veulent.

Le Chant des Rives (mise en scène Heidi-Eva Clavier)

L’Espace 93 3 Place de l’Orangerie, 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis



2021-12-07T20:30:00 2021-12-07T21:30:00