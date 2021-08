Les fruits sont mûrs ! Voilà l’été. Sauvagnas, 25 août 2021, Sauvagnas.

Les fruits sont mûrs ! Voilà l’été. 2021-08-25 09:30:00 – 2021-08-25 17:30:00 Lieu dit Guillemy Au vergers de Sauvagnas

Sauvagnas Lot-et-Garonne Sauvagnas

37 37 EUR Destination expériences et chemins gourmands.

Le bonheur est chez nous, venez écouter les murmures de nos campagnes au fil des saisons, grâce à nos 3 expériences découvertes nature et gourmandises.

Mettez-vous au vert sur nos sentiers de randonnée et contemplez les couleurs de nos paysages champêtres.

Eveillez vos sens et vivez une aventure humaine en compagnie de nos producteurs locaux passionnés et engagés.

Mettez la main à la pâte le temps d’une journée et apprenez tous les secrets de fabrication de nos meilleurs produits…

« Enjoy » et dégustez une part de Sud-Ouest*.

* recette à base de concentré de soleil, d’accent chantant, de convivialité…

Vous pouvez apprendre à faire des pruneaux fourrés avec Mickaël et Laurence. Découvrez les spécialités à base de pruneaux et tous les secret d’un verger. Partez sur le chemin de randonnée autour du lac de Bajamont. Bol d’air assuré !.

Vous pouvez apprendre à faire des pruneaux fourrés avec Mickaël et Laurence. Découvrez les spécialités à base de pruneaux. Partez sur le chemin de randonnée et découvrez le lac de Bajamont. Expérience garantie et bol d’air assuré !.

+33 5 53 47 36 09

Destination expériences et chemins gourmands.

Le bonheur est chez nous, venez écouter les murmures de nos campagnes au fil des saisons, grâce à nos 3 expériences découvertes nature et gourmandises.

Mettez-vous au vert sur nos sentiers de randonnée et contemplez les couleurs de nos paysages champêtres.

Eveillez vos sens et vivez une aventure humaine en compagnie de nos producteurs locaux passionnés et engagés.

Mettez la main à la pâte le temps d’une journée et apprenez tous les secrets de fabrication de nos meilleurs produits…

« Enjoy » et dégustez une part de Sud-Ouest*.

* recette à base de concentré de soleil, d’accent chantant, de convivialité…

Vous pouvez apprendre à faire des pruneaux fourrés avec Mickaël et Laurence. Découvrez les spécialités à base de pruneaux et tous les secret d’un verger. Partez sur le chemin de randonnée autour du lac de Bajamont. Bol d’air assuré !.

Destination Agen

dernière mise à jour : 2021-08-06 par OT Destination Agen