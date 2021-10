Les Fruits de mon imagination Galerie Éphémère, 6 novembre 2021, Montreuil.

Les Fruits de mon imagination

du samedi 6 novembre au samedi 27 novembre à Galerie Éphémère

La photographe [**Christel Jeanne**](https://www.christeljeanne.com/) expose à la Galerie Éphémère. Exposition ouverte les mercredis et samedis de 16h à 19h, les autres jours sur rdv. Signature de son livre « A l’école Vitamines » paru en août 2021 aux Éditions Rue du Monde : les 6, 13, 20 et 27 novembre. On lui dit qu’elle parle aux tomates. Pas de quoi en rougir ! **Christel Jeanne** aime les fruits et les légumes. Non seulement par appétit, mais aussi parce qu’ils l’inspirent. Parfum, texture, couleur, forme : tout en eux stimule son imagination. En arpentant les marchés, elle se laisse interpeller par ces gueules insolites, des tubercules tordus, des cucurbitacées improbables, des spécimens exotiques qu’elle convoque dans sa poésie visuelle. A la manière d’un enfant qui donnerait un visage aux nuages, elle les met en scène et leur donne une nouvelle âme, ajoutant du vivant au vivant. A travers la série photographique «Les Fruits de mon imagination», Christel Jeanne cultive une vision décalée qui révèle la noblesse de l’univers végétal et invite à rêver autrement le contenu de nos assiettes.

Entrée libre

Galerie Éphémère 1 rue Kléber 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

