Les Frivolités parisiennes Musée Rodin, 30 juillet 2021

de 19h à 20h15

payant

Ce récital en trio ouvre une fenêtre sur l’horizon chimérique du désir. Apologie de l’être aimé ou de la liberté, extase langoureuse ou vision éphémère, relation épistolaire ou duel au pistolet, tout vous parlera d’amour « à la française » avec chic, élégance et un brin de passion. Chimères pour Soprano : Roxane Chalard / Harpe : Chloé Ducray et Violoncelle : Jean-Lou Loge Programme Ernest Chausson/ Charles Marie Leconte de Lisle, Sept mélodies op. 2 « Le colibri » (1882)

Charles Silver/ Michel Carré fils, La belle au bois dormant « Viens, je suis la jeunesse » (1902)

Gustave Charpentier/Saint-Pol Roux, Louise « Depuis le jour » (1896)

Gabriel Fauré, Romance sans parole op. 17 n°3 (1863)

Jules Massenet/Henri Meilhac, Manon « Voyons, Manon, plus de chimères » (1884)

Jules Massenet/ R. de Goutaut-Biron, Expressions lyriques « La dernière lettre de Werther à Charlotte » (1902)

Jules Massenet/ Louis de Gramont, Esclarmonde «Regarde-les, ces yeux plus purs que les étoiles » (1889)

Jules Massenet/Louis Gallet, « Elégie » (1875)

Félix Fourdrain/ André Alexandre, « Lettre d’adieu » (1913)

Reynaldo Hahn/Henri Duvernois, Une revue « La dernière valse » (1926)

Francis Poulenc/ Louise de Vilmorin, Fiançailles pour rire « Aux officiers de la garde blanche » (1937)

Francis Poulenc/Jean Anouilh, Les chemins de l’amour (1940)

Francis Poulenc/ Maurice Carême, La courte paille « La reine de cœur » (1960)

André Messager/Sacha Guitry, L’amour masqué « Mon rêve » (1923)

Kurt Weill/ Roger Fernay, Marie Galante « Youkali » (1934)

13 : Varenne (180m) 13 : Saint-François-Xavier (474m)

Contact :Musée Rodin https://www.musee-rodin.fr/ https://www.facebook.com/museerodin https://twitter.com/MuseeRodinParis Concerts -> Classique

Musée Rodin
77 rue de Varenne
Paris