Nohant-Vic Église Saint-Martin-de-Vic Indre, Nohant-Vic Les fresques de Vic avec un restaurateur Église Saint-Martin-de-Vic Nohant-Vic Catégories d’évènement: Indre

Nohant-Vic

Les fresques de Vic avec un restaurateur Église Saint-Martin-de-Vic, 18 septembre 2021, Nohant-Vic. Les fresques de Vic avec un restaurateur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Martin-de-Vic

Les fresques sont un patrimoine fragile, soumis à l’effacement et aux altérations du temps ; seules de régulières campagnes de restauration et des techniques de conservation en constante évolution, permettent de les transmettre de génération en génération. Une nouvelle campagne de restauration est programmée en 2022. Pour préparer votre visite , l’église de Vic en 3D [[https://my.matterport.com/show/?m=o8PMnRNkKit](https://my.matterport.com/show/?m=o8PMnRNkKit)](https://my.matterport.com/show/?m=o8PMnRNkKit)

Passe sanitaire obligatoire pour les visites

Brice Moulinier, restaurateur de peintures murales maintenant à la retraite, expliquera les enjeux et dégradations des fresques de Vic et les restaurations projetées. Église Saint-Martin-de-Vic Route du Stade 36400 Nohant-Vic Nohant-Vic Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Nohant-Vic Autres Lieu Église Saint-Martin-de-Vic Adresse Route du Stade 36400 Nohant-Vic Ville Nohant-Vic lieuville Église Saint-Martin-de-Vic Nohant-Vic