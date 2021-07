Nevers Eglise Saint-Pierre Nevers, Nièvre Les fresques de l’église Saint-Pierre en pleine lumière ! Eglise Saint-Pierre Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Eglise Saint-Pierre, le samedi 31 juillet à 15:00

Construite à la fin du 16e siècle pour être confiée aux Jésuites, cette église abrite de remarquables fresques en trompe-l’œil réalisées à la fin du 17e siècle par des artistes italiens selon la technique de la « quadratura ». Document explicatif à disposition Accès PMR par la porte latérale (square Raymond-Vilain)

Entrée libre

2021-07-31T15:00:00 2021-07-31T18:00:00

