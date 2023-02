Les Fréret, une dynastie d’artistes cherbourgeois, 26 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Les Fréret, une dynastie d’artistes cherbourgeois

Les Fréret sont à n’en pas douter l’une des familles d’artistes les plus exceptionnelle de Cherbourg. Le plus illustre d’entre eux, François-Armand, a réalisé de nombreux maîtres-autels ainsi que plusieurs figures de proue pour les navires de la marine. On lui doit également l’arc de triomphe érigé pour la venue du roi Louis XVI à Cherbourg en 1786, aujourd’hui disparu. L’un de ses frères, Louis Barthélémy, recevra le titre de peintre de fleurs de la reine Marie-Antoinette. Louis-Victor, fils de François-Armand, sera quant à lui sculpteur de marine, puis orfèvre et fondeur.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme.

