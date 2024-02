Les frères Yassine et Youness sur le territoire mouvant d’une danse de possession Le CENTQUATRE – PARIS Paris, jeudi 4 avril 2024.

Du jeudi 04 avril 2024 au samedi 06 avril 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h15

.Public adolescents adultes. payant

de 9 € à 18 €

Hadra : Youness/Yassine emmène les frères Yassine et Youness Aboulakoul sur le territoire mouvant d’une danse de possession. Entre rituels ancestraux et danse contemporaine, Alexandre Roccoli et les frères orchestrent la répétition des mouvements sur une musique hypnotisante.

Inspiré par les danses de possession des confréries gnaoua au Maroc mais aussi par le hip-hop et la house, le chorégraphe Alexandre Roccoli imagine un duo porté par une énergie proche de la transe. Engagés dans une boucle magnétique et hypnotique, les corps sont saisis jusqu’au vertige par la répétition des mouvements et des sons. En inventant des passerelles entre passé et présent, Hadra : Youness/Yassine transmet un vibrant désir de danser.

D’abord conçue comme un solo, créé en 2017 pour Yassine Aboulakoul, Hadra : Youness/Yassine fait aujourd’hui entrer son frère Youness dans la danse. Elle prolonge également les recherches sur le dialogue entre danse contemporaine et ses vertus curatives à travers la musique électronique déjà à l’œuvre dans Long Play, présenté en 2022 au CENTQUATRE-PARIS.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/alexandre-roccoli-hadra-youness-yassine.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102065798478

Anne Volery