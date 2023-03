Les Freres Ventouses Trash Tour Royal Comedy Club, 18 novembre 2023, REIMS.

Les Freres Ventouses Trash Tour Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

David Hardit productions (PLATESV-R-2021-002383/86) presente ce spectacle Duo de chanteurs français, Les Frères Ventouses écrivent avec drôlerie, philosophie et impertinence sur des sujets souvent tabous, aussi originaux qu'inattendus. Leurs chansons décalées, délibérément provocantes, abordent par exemple la nymphomanie chez les petits commerçants (La maraichère), les problèmes de couple (Bébé roux), le destin tragique d'un rouleau de blé dur (Sono Cannelloni), le manque d'amour (Fabienne) ou encore le nanisme en Jamaïque (Mimi Marley). Les allusions sexuelles, plus ou moins subtiles, et les images violentes sont une composante essentielle du répertoire des Frères Ventouses, toujours porté par deux voix romantiques au service de mélodies folk entêtantes. Ils se produisent sur scène dans un spectacle à la fois tendre et corrosif, clairement déconseillé aux moins de 16 ans. Ventousesque !Spectacle déconseillé aux moins de 16 ansRéservation PMR : 09.83.87.40.32

Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette Marne

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans

Réservation PMR : 09.83.87.40.32

