LES FRERES VENTOUSES – TRASH TOUR LA LUNA NEGRA Bayonne, samedi 10 février 2024.

Les Frères Ventouses, c’est un mélange de chanson française, d’humour jusqu’au boutiste et absurde.Sur scène, la chanson mélodieuse se mêle au théâtre, dans un spectacle hilarant mené par deux sociopathes en costume trois pièces. Quelque part entre Didier Super et Francis Cabrel Duo spécialisé dans l’outrance poétique, Les Frères Ventouses sont à la fois le poison et l’antidote… Un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans, co-mis en scène par Arnaud Joyet (Oldelaf, Hero Corp, Catchs d’impro). durée du spectacle : 1h10Pour info, Les Frères Ventouses remplacent le concert de Miguel M, que l’artiste a été contraint d’annuler pour raisons personnelles.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64