LES FRÈRES TALOCHES Toulouse, 15 avril 2022, Toulouse.

32.2 EUR 32.2 Leur humour va résider autant dans les dialogues, truffés de jeux de mots et de quiproquos, que dans les expressions et grimaces véritablement clownesques (leurs visages semblent carrément élastiques). Pour leurs caricatures, ils font constamment appel au mime (certains de leurs sketches sont muets), renouant avec les grands comiques classiques, Harold Lloyd, Buster Keaton ou Laurel et Hardy. Le tandem va obtenir son premier succès avec l’hilarante parodie devenue culte de “J’ai encore rêvé d’elle”, tube du groupe Il Était Une Fois. “Les frites”, “Le restaurant”, “Le langage des fleurs” sont d’autres temps forts de leur répertoire.

Mais les Frères Taloche ne se sont pas contentés de faire les clowns.

Dès 1999, ils ont créé, sur la chaîne belge RTBF, l’émission Signé Taloche et, dans la foulée, ont monté le Voo Rire ou Festival International du Rire de Liège, désormais le passage obligé des talents émergents de l’humour. Vincent et Bruno produisent également de jeunes artistes (Virginie Hocq) et participent aux productions de Camille Lellouche, Jarry et bien d’autres. Pour leur investissement et l’amour qu’ils portent à la langue française, le duo a d’ailleurs reçu en 2005 le Prix Raymond Devos attribué par le Ministère de la Culture. Après avoir joué au théâtre “Les caves”, un huis clos absurde et déjanté mis en scène par Alain Sachs, les Frères Taloche reviennent sur les planches avec un nouveau show “Mis à jour“.

Vingt-sept ans après leurs débuts, ils mêlent inédits et anciens sketches dans un spectacle burlesque à souhait. Exit la chemise et les bretelles !

Les humoristes s’autorisent de nouveaux accessoires et même des effets visuels surprenants. Alors que, dans l’humour, la tendance est au stand-up, Vincent et Bruno soufflent un peu de fraîcheur et de légèreté sur un monde qui en a besoin.

Le fameux duo de comiques belge révélé en 1992 par sa parodie de la chanson “J’ai encore rêvé d’elle” a mis son répertoire à jour. Dans ce spectacle burlesque, truffé de caricatures, quiproquos et surprises, on croise un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur ou des pilotes d’avion farfelus.

