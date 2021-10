Les Frères Jacquard (In)certain regard Le Nouveau Théâtre, 31 décembre 2021, Châtellerault.

Si vous aimez le tergal et les sous-pulls en lycra, si vous avez encore des 45 tours et le mange-disque qui va avec, si vous êtes capables de chanter tous les tubes des Bee Gees sans en connaître les paroles, ce spectacle est pour vous ! Après avoir sillonné les routes, distillant joie musicale et chaleur humaine, Les Frères Jacquard ont choisi de prendre du recul avec leur discipline et de satisfaire une demande pressante de leur public en proposant un nouveau spectacle tout en rythme et pédagogie. Habités par leur mission de remettre de l’ordre dans la chanson populaire, façon détricotage et reprisage de tubes, Jean-Sté, Jean-Co et Jean-Mi, s’autorisent à rouvrir les portes de l’Université populaire Jacquard afin de combler l’ardent désir de connaissance des spectateurs. En professeurs émérites, ils abordent des sujets aussi pointus que : « Les grands chanteurs morts expliqués aux enfants »,« Stretch et Bee Gees : Le mystère des voix de tête » ou bien encore « Musique classique et chansons paillardes : Amours interdites ? ». Les Frères Jacquard auront à leur disposition des moyens considérables pour illustrer et animer leurs propos, rendant ce cours magistral particulièrement abordable et ludique même pour un public non initié. Que vous aimiez ou détestiez les tubes, leur consultation scénique vous permettra d’aborder la fin de l’année avec le sourire aux lèvres. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement) Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Tarif: 6/12/17€

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



2021-12-31T19:00:00 2021-12-31T20:15:00