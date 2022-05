Les Frères Jackfruit et Lars3n Von K, 14 mai 2022, .

Les Frères Jackfruit et Lars3n Von K

2022-05-14 – 2022-05-14

« Un collectif en formation » propose une scène ouverte de slam, une tribune d’expression populaire dédiée à l’oralité, un bouchazoreille collectif et convivial tous les 2ème samedis des mois à venir.

Un atelier d’écriture public (inscriptions au 06 88 65 06 14) et gratuit sera proposé de 18h à 19h30. Les personnes présentes auront l’occasion d’écrire de manière accompagnée un texte autour d’un thème commun afin de le présenter lors de la scène ouverte qui aura lieu par la suite.

21h : un principe simple : une scène, un micro, un public, un texte… T’as un truc à dire, tu t’inscris et quand c’est ton tour tu viens déclamer, susurrer, aboyer, postillonner, conter, dire, lire, délivrer… Un texte à toi, à elle, à eux, un texte d’auteur vivant, mort… Bref « un collectif en formation » propose de la poésie vivante et toute vibrante grâce à tous les participants à cette soirée.

Et puis tu peux aussi juste écouter ou participer à l’atelier d’écriture qu’il y aura avant, pour les petits et les grands. Un poème dit = un verre offert.

Brosse tes oreilles ! Ramone tes dents ! Affûte tes mots !

asso@tohu.eu http://www.cafetheodore.fr/

