LES FRÈRES FRANCOEUR (FESTIVAL DE TOULOUSE)

LES FRÈRES FRANCOEUR (FESTIVAL DE TOULOUSE), 21 juillet 2022, . LES FRÈRES FRANCOEUR (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-21 21:00:00 – 2022-07-21 22:30:00 Ivresse de la mélancolie.

Un violon, un clavecin : deux artistes fréquemment réunis sur la scène musicale baroque ont décliné dans cette combinaison le secret d’un alliage précieux, puisé à la source de la melancholy anglaise du XVIIe. Ce « Mad Lover », cet amant inconsolé dont Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor nous content l’histoire, c’est la figure autour de laquelle tous les violonistes gravitant autour de Charles II se sont retrouvés, dans le sillage du prodigieux Nicola Matteis. Les tournures envoûtantes de ce discours amoureux, renouvelé par l’exubérance et la liberté de ces musiciens venus d’Italie, résonnent jusque dans la musique populaire d’aujourd’hui. La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles. Artistes : Théotime Langlois de Swarte, violon / Justin Taylor, clavecin. Ivresse de la mélancolie.

Un violon, un clavecin : deux artistes fréquemment réunis sur la scène musicale baroque ont décliné dans cette combinaison le secret d’un alliage précieux, puisé à la source de la melancholy anglaise du XVIIe. Ce « Mad Lover », cet amant inconsolé dont Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor nous content l’histoire, c’est la figure autour de laquelle tous les violonistes gravitant autour de Charles II se sont retrouvés, dans le sillage du prodigieux Nicola Matteis. Les tournures envoûtantes de ce discours amoureux, renouvelé par l’exubérance et la liberté de ces musiciens venus d’Italie, résonnent jusque dans la musique populaire d’aujourd’hui. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville