Les Frères Dubz Beaulieu-lès-Loches, 11 mars 2022, Beaulieu-lès-Loches.

Les Frères Dubz Beaulieu-lès-Loches

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 22:00:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches

Les frères dubz ont pris l’habitude de ne pas poser leurs valises trop longtemps au même endroit.

C’est sur scène que ces deux personnages clownesques ont élu domicile et invitent les spectateurs à partager ce qu’ils ont de plus précieux : un répertoire constitué de compositions et de danses traditionnelles grecques.

C’est accompagné d’une section rythmique (contrebasse et percussion) qu’ils ont créé un ensemble de cordes capable aussi bien d’explorer les émotions les plus intimes que de susciter la folie générale.

Avec Raphael Dubert, Sylvain Dubert, Julien Ducoin et Eric Navet

www.lesdubz.com

dernière mise à jour : 2022-02-17 par