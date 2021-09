Les Frères Colle Théâtre Municipal de Nevers, 1 février 2022, Nevers.

Les Frères Colle

Théâtre Municipal de Nevers, le mardi 1 février 2022 à 20:00

Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fantaisie et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines. Tout est source de percussion, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. La batterie et la jonglerie sont le fil conducteur du groupe durant toute son évolution. Ils font leurs débuts dans les festivals d’art de la rue, comme le Festival d’Aurillac, Sorties de bain en Normandie, Fest’arts ou encore Les Monts de la Balle, où ils gagnent le prix du meilleur spectacle du Off. Éric Bouvron les repère et, ensemble, ils font évoluer le spectacle jusqu’à le conduire au Festival d’Avignon en 2015 et en 2017 ; s’en suivront des tournées dans toute la France et à l’international. Dans ce spectacle étonnant sans paroles, les trois frères font preuve d’une imagination sans borne, combinant la musique, le visuel et le cirque !

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

Les Frères Colle vous invitent pour une expérience inédite de jonglerie musicale mêlant des numéros époustouflants et un humour décalé. Inclassable !

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



