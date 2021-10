Tassin-la-Demi-Lune Espace Culturel l'Atrium Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Les Frères Colle : Jonglage Percutant Espace Culturel l’Atrium Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

**Clément** donne le temps, **Cyril** arrive à temps, **Stéphane**, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance étonnante. Tout est source de **percussion** mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Entre rythmes effrénés, fantaisie et poésie les trois frères mélangent allègrement les disciplines et l’imagination est sans borne, au service de ce numéro original à découvrir en famille. **L’atelier** : En amont du spectacle initiez vos enfants à l’art du jonglage avec l’association Circobulle – dès 6 ans – Horaire : 15h30 – Durée : 1h30 -Tarif : 2€ (sur inscription).

Tarif Unique : 7 euros

Une expérience de jonglerie musicale et humoristique inclassable

