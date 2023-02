LES FRERES COLLE ARCOMIK FESTIVAL SALLE DE SPECTACLE DE L’UNIVERSITE, 9 février 2023, Saint-ETIENNE.

Arcomik Festival présente Finalistes La France A Un Incroyable Talent – 2021 Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. Avec « DRUM BROTHERS », ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effre?ne?s et poe?sie, les Frères Colle me?langent alle?grement les disciplines. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue. Un spectacle familial pour petits et grands à partir de 6 ans, orchestré par le pinceau coloré du metteur en scène Eric Bouvron. « Rythme et virtuosité.» La Provence « Bluffant, maitrisé, talentueux. » Ouest France « Humour subtil et décapant.» Est Eclair « Vif, poétique et plein de surprises.» Dernières Nouvelles d’Alsace « Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! Le trio a autant de cordes à son arc que de massues dans sa besace.” Le Parisien « A la fois drôle et bluffant, tant les numéros sont variés et surprenants. » La Grande Parade LES FRERES COLLE ARCOMIK FESTIVAL

SALLE DE SPECTACLE DE L’UNIVERSITE Saint-ETIENNE 10 RUE TREFILERIE 42100

