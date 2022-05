Les Frères Brothers Le Diapason à Pont du Casse 47480, 3 juin 2022, Pont-du-Casse.

Les Frères Brothers

Le Diapason à Pont du Casse 47480, le vendredi 3 juin à 20:30

«Back to les Zanimos» : Nouveau spectacle créé à Avignon en 2018 ! Toujours a capella, toujours extrêmement drôles, ils ont obtenu le statut de «groupe vocal reconnu d’utilité de santé publique» pour leur nouveau spectacle. Voilà 20 ans qu’ils sillonnent la France et les pays francophones avec leur quatuor vocal original et plein d’humour pour le plus grand plaisir du public. Un vrai remède contre la morosité !

Plein tarif : 16€ tarif réduit : 11€ (possibilité de carte d’abonnement). Voir site www.foliesvocales.com/billetterie

Le Diapason à Pont du Casse 47480 Le Diapason Pont-du-Casse Lot-et-Garonne



