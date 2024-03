Les Frères Bouchard Trio Peniche Marcounet Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Les Frères Bouchard, c’est à l’origine un binôme francilien : Mateo Bolsa à la guitare et Julien Gracia à la contrebasse.

Jean-Baptiste Hardy, guitariste aux multiples projets, complète la formation afin de créer un Trio Jazz dont le but est de participer, en tout endroit et à chaque instant, au partage du swing et du jazz manouche.

Leur connivence et leur bonne humeur font de chaque apparition des Frères Bouchard un moment de plaisir pour tous !

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://www.facebook.com/lesfreresbouchard https://www.facebook.com/lesfreresbouchard https://link.dice.fm/H0b699702a1e?dice_id=H0b699702a1e

Les Frères Bouchard Trio