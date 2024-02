Les French Twins – Illusionnistes 2.0 Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, mercredi 21 février 2024.

Les French Twins – Illusionnistes 2.0 Spectacle de magie digitale Mercredi 21 février, 14h30 Le Cube Garges Tout public dès 6 ans

Tarif : de 2€50 à 10€

Début : 2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T15:50:00+01:00

Préparez-vous à être subjugués : Les French Twins offrent plus qu’un spectacle, c’est une aventure au cœur de la magie de demain.

Les jumeaux prodiges de l’illusion parcourent le monde avec leur shows époustouflant et seront au Cube Garges pour une expérience inoubliable !

Imaginez un univers où des objets traversent un écran, mêlant le réel et le numérique, un univers drôle, familial, très interactif, mystérieux. Imaginez entrer et sortir d’un écran pour devenir réel, imaginez un hologramme à votre effigie et ressentir la sensation d’avoir un frère jumeau. Imaginez les téléphones des spectateurs qui se mettent à sonner tout seuls. Imaginez un jeu vidéo grandeur nature… Ne manquez pas cette expérience unique qui réinvente l’art de l’illusion !

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

Spectacle Famille