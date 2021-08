Les Franglaises Théâtre de Thalie, 10 mai 2022, Montaigu-Vendée.

Les Franglaises

du mardi 10 mai 2022 au mercredi 11 mai 2022 à Théâtre de Thalie

**Humour musical** Durée : 1h45 Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus absurde qui soit. De Michel fils de Jacques (Michael Jackson) à Reine (Queen) en passant par Les Scarabées (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls). Découvrez ou redécouvrez à travers un « test aveugle » complètement déjanté le véritable sens des plus grands tubes de vos artistes préférés ! 10 ans après leur premier passage à Thalie, les Franglaises reviennent avec un spectacle remanié, nouveaux personnages, nouveaux morceaux, nouveaux instruments…mais aussi les classiques qui ont fait la « succès histoire » de ce spectacle. Ce n’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris ! Molière 2015 du meilleur spectacle musical « Un divertissement unique et déjanté, à voir et à revoir » Le Parisien [[https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hEMlQ](https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hEMlQ)](https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hEMlQ) _Avec : Ayouba Ali, Saliha Bala, Quentin Bouissou,_ _Yoni Dahan, Fabien Derrien, Alexandre Deschamps,_ _William Garreau, Clara Gasnot, Joseph Kempf,_ _Eddy Lacombe, Marsu Lacroix, Emmanuel Lanièce,_ _Pierre Leblanc-Messager, Philippe Lenoble,_ _Adrien Le Ray,Perrine Megret, Gregg Michel,_ _PV Nova, Dorit Oitzinger, Daphnée Papineau,_ _Martin Pauvert, Claire Pérot, Romain Piquet,_ _Zachary Saal, Laurent Taieb et Audrey Themista_ _Régie générale : Faustine Cadiou_ _Régie plateau : Philippe Ferreira_ _Lumières : Romm_ _Son : Jean-Luc Sitruk et Steven Barret_ _Vidéo : Alan Delmas_ _Costumes : Anna Rizza_ _Producteur exécutive : Aude Galliou_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 32 € Réduit : 26 € Abonné adulte : 25 € Abonné jeune : 21 €

Savez-vous vraiment ce que vous chantez ? Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit les plus grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus absurde qui soit !

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T20:30:00 2022-05-10T22:00:00;2022-05-11T20:30:00 2022-05-11T22:00:00