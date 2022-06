Les Franglaises – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 25 septembre 2022, Carquefou.

2022-09-25

Horaire : 16:30 18:15

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 36 € Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 26 € la place BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Un hommage burlesque et décalé aux standards de la pop anglaise ! Conservant ce concept simple et percutant – un brin potache – de reprendre des classiques de la musique anglophone en traduisant littéralement les paroles, Les Franglaises révèlent les inepties de nombreux succès planétaires. Si le swing naturel de la langue anglaise permet aux mots les plus simples de créer des chansons extraordinaires, leur traduction fait parfois tomber de leur piédestal certains tubes internationaux… Les incontournables des Beatles, de Michael Jackson ou bien de Katy Perry en franglais risquent bien de vous faire rire.Sur scène, les 12 artistes, à la fois musiciens, chanteurs et comédiens, mettent en scène, dans des parodies interactives et festives, les scénarios absurdes des titres sélectionnés. Leur comique s’inspire tout à la fois du Splendid, des Monthy Python et des Nuls. C’est drôle et diablement bien joué ! Durée : 1h45 Tout public, à partir de 6 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr