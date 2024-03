LES FRANGLAISES rue d’Arcole Le Mans, samedi 25 janvier 2025.

Les Franglaises, de retour au Palais des Congrès du Mans !!!

RDV samedi 25 janvier 2025 à 20h30 au PCC.

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises, mettent en scène une comédie musicale à la façon d’un Opéra Pop à l’américaine.

Se mêlant les pieds dans les incohérences des traductions littérales au premier degré à la google-trad , et emportés par la fiction de ces pièces musicales, les interprètes offrent une tournure explosive au spectacle qui vire au cabaret fou version Monty Python !

Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué ! Télérama

Ils sont crazy ces Frenchies ! Le Parisien

Les Franglaises ont ajouté de nouvelles perles à leur spectacle délirant. Les Echos

Sûrement Le spectacle musical le plus tordu et le plus tordant du moment. Le Canard Enchainé 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-25 20:30:00

fin : 2025-01-25

rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

