Chécy Espace George Sand Chécy, Loiret Les Franglaises Espace George Sand Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Loiret

Les Franglaises Espace George Sand, 7 octobre 2021, Chécy. Les Franglaises

Espace George Sand, le jeudi 7 octobre à 20:30

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises mettent en scène une comédie musicale à la façon d’un opéra-pop à l’américaine. Il s’agit d’abord de vérifier si vous savez vraiment ce que vous chantez en anglais puis de présenter une adaptation théâtrale de ces morceaux qui ont fait l’histoire de la musique. Se mêlant les pieds dans les incohérences des traductions littérales au premier degré à la façon google-trad et emportés par la fiction de ces pièces musicales, les interprètes offrent une tournure explosive au spectacle qui vire au cabaret fou, version Monthy Pythons ! [[https://www.youtube.com/watch?v=ODJVCAUd2WU](https://www.youtube.com/watch?v=ODJVCAUd2WU)](https://www.youtube.com/watch?v=ODJVCAUd2WU) **Textes :** écriture collective **Mise en scène et direction artistique :** Quentin Boulssou **Direction Musicale :** Philippe Lenoble & Roxane Terramorsi **Costumes :** Anna Rizza **Interprétation :** Avec Saliha Bala : Sandrine ; Quentin Boulssou : Jérémy ; Yoni Dahan : Jonathan ; William Garreau : Julien ; Stéphane Grioche : Champion ; Marsu Lacroix : Claire ; Philippe **Lenoble** : Pierre-Marie ; Adrien Le Ray : Étienne ; Roxanne Terramorsi : Émilie ; Daphnée Papineau : Luna ; Romain Piquet : Bruno ; Laurent Taleb : Patrick-Patrick ; PV Nova : Daniel ; Fabien **Derrien :** Léon ; Benjmain Carboni : Bertrand. **Costumière :** Claire Djemah Régie générale : Faustine Cadiou **Régie plateau :** Philippe Ferreira Lumières : Romain Mazaleyras **Son :** Jean-Luc Sitruck et Steven Barret Tarifs —— **30 € / 25 / 22 € / 18 €** Points de vente ————— •Site internet de la ville de Chécy [[https://web.digitick.com/index-css5-espacegeorgesand-pg1.html](https://web.digitick.com/index-css5-espacegeorgesand-pg1.html)](https://web.digitick.com/index-css5-espacegeorgesand-pg1.html) • Réseau France Billet Fnac — Carrefour — Géant Magasins U — Intermarché • [www.fnac.com](http://www.fnac.com) • [www.carrefour.fr](http://www.carrefour.fr) • [www.francebillet.com](http://www.francebillet.com) — 0 892 68 36 22 (0,34€/min) Réseau Ticketmaster Auchan — Cora — Cultura — • E.Leclerc — [www.ticketnet.fr](http://www.ticketnet.fr) 0 892 390 100 (0,34€/min.) (dont Espace culturel Leclerc à Chécy)

30 € / 25 / 22 € / 18 €

Comédie musicale déjantée Espace George Sand 1 place du vieux pavé, 45430 chécy Chécy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Chécy, Loiret Autres Lieu Espace George Sand Adresse 1 place du vieux pavé, 45430 chécy Ville Chécy lieuville Espace George Sand Chécy