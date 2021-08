LES FRANGLAISES Bobino, 10 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 septembre 2021 au 29 janvier 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h30

payant

Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus absurde qui soit ! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à Reine (Queen) en passant par Les Scarabées (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls).

Découvrez ou redécouvrez à travers un « test aveugle » complètement déjanté le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux.

Assistez à un spectacle hors du commun, fait d’intrigues, de suspens et de rebondissements.

Suivez l’évolution constante du spectacle et de la troupe des Franglaises ! Cette saison, vous ferez connaissance de nouveaux personnages, tous plus irresponsables et talentueux les uns que les autres, de nouveaux instruments, costumes, morceaux… mais aussi les classiques qui ont fait la « succès histoire » de ce spectacle.

Les Franglaises, c’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris !

Spectacles -> Humour

Bobino 14-20 rue de la Gaîté Paris 75014

13 : Gaîté (145m) 6 : Edgar Quinet (208m)



Contact :BOBINO https://www.lesfranglaises.fr/ https://www.facebook.com/franglaises 0143272424

les franglaises