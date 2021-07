LES FRANGINS TOUT AU BOUT DE L’ILE Mauges-sur-Loire, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Mauges-sur-Loire.

LES FRANGINS TOUT AU BOUT DE L’ILE 2021-07-24 18:30:00 – 2021-07-24 22:30:00 MONTJEAN-SUR-LOIRE La Queue de l’Île (Montjean-sur-Loire)

Mauges-sur-Loire 49570

Ils s’appellent “Les Frangins” et c’est pas pour rien ! Frangins depuis leur naissance donc, Nob et Chelito, s’amusent en musique avec 2 guitares, un cajon et 2 voix ! Ils aiment chanter en français, en anglais, en espagnol, des chansons de leur création ou des reprises du monde entier.

Une bonne soirée en perspective à la Guinguette au Bout de l’Ile !

Venez découvrir les Frangins lors d’un concert à la Guinguette au Bout de l’île !

contact@auboutdelile.fr +33 6 75 12 80 63 http://guiguetteauboutdelile.fr/

