Les Frangines (Tournée) SALLE HORIZON PYRENEE, 7 mars 2023, MURET.

Les Frangines (Tournée) SALLE HORIZON PYRENEE. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 20:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

Bleu Citron Developpements (LIC 2021-006827 / 28) & Jo&Co présentent : ce spectacle. Les Frangines, c’est l’histoire d’une rencontre entre deux jeunes filles : Anne et Jacinthe. Nées de parents différents mais bercées par les mêmes mélodies, ces soeurs de coeur assument une filiation avec des artistes de la nouvelle scène pop-folk comme Boulevard des Airs, Vianney, Passenger, Lumineers, Cocoon…En 2021, après une tournée de plus de 100 dates et un premier album disque de platine, Les Frangines sont aujourd’hui de retour avec un nouveau single « Notes ». Un titre qui décrit ces tâches quotidiennes qui nous assomment, et qui invite reprendre sa vie en main en prenant du temps pour soi. Co-écrit avec Sylvain Duthu (Boulevard des airs) ce titre marque le retour des Frangines sur le devant de la scène et l’arrivée d’un deuxième album prévu pour le 6 mai 2022.Acces PMR : 03 83 45 81 60 Les Frangines

SALLE HORIZON PYRENEE MURET AVENUE DES PYRENEES Haute-Garonne

Acces PMR : 03 83 45 81 60.

