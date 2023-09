Octobre Rose chez les Frangines and co Les Frangines and co Sainte-Menehould, 18 octobre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

L’Elan Argonnais, aux côtés de l’Assurance Maladie de la Marne, l’Association des diabétiques et de l’UDAF, vous propose des animations et des ateliers autour de la thématique « La Santé au Féminin » avec la présence de bustes d’autopalpation.

Luttons contre le cancer en apprenant les gestes qui sauvent. Le dépistage, parlons-en!

Envie d’une pause gourmande et colorée?

Les Frangines and co se mettent au rose et proposent un repas tout en nuances, au restaurant le K..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:00:00. .

Les Frangines and co

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



The Elan Argonnais, along with the Assurance Maladie de la Marne, the Association des Diabétiques and the UDAF, is offering activities and workshops on the theme of « La Santé au Féminin » (Women’s health), with the presence of self-palpation busts.

Let’s fight cancer by learning life-saving gestures. Let’s talk about screening!

Looking for a colorful gourmet break?

Frangines and co are going pink with a colorful meal at Le K restaurant.

Elan Argonnais, junto con la Assurance Maladie de la Marne, la Association des diabétiques y la UDAF, organiza actos y talleres sobre el tema « La Santé au Féminin » (La salud de la mujer), con exposición de bustos de autopalpación.

Luchemos contra el cáncer aprendiendo técnicas que salvan vidas. ¡Hablemos de cribado!

¿Le apetece una pausa sabrosa y colorida?

Frangines y compañía se tiñen de rosa y ofrecen una colorida comida en el restaurante K.

Der Elan Argonnais bietet Ihnen an der Seite der Krankenversicherung des Departements Marne, des Diabetikerverbands und der UDAF Animationen und Workshops rund um das Thema « Gesundheit in der Frau » mit der Präsenz von Selbstopulationsbüsten.

Bekämpfen Sie Krebs, indem Sie die lebensrettenden Maßnahmen erlernen. Lassen Sie uns über Vorsorgeuntersuchungen sprechen!

Lust auf eine farbenfrohe Schlemmerpause?

Die Frangines and co sind rosa und bieten ein Essen in allen Nuancen im Restaurant le K an.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne