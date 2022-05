LES FRANGINES 6Mic, 20 octobre 2022, Aix-en-Provence.

« Les Frangines » c’est un duo acoustiqueguitare-voix. Deux amies de longue date unie par un lien de sororité musicale, autour d’une pop-folk subtile et lettrée. Nano et Jass forment depuis plus de quatre ans le duo les Frangines. Sur des accords de guitare acoustique, leurs deux voix harmonisent avec une évidente complémentarité. Les humeurs vagabondes de leurs compositions les rapprochent de groupes de variété francophone tels que Debout sur le Zinc ou les Cowboys Fringants. La délicatesse de leurs mélodies pop/folk partage des accents avec celles de Cocoon ou bien des australiens Angus & Julia Stone. Une sensibilité particulière à la beauté et aux potentialités de la langue française, affermie au cours de leurs études littéraires, s’exprime dans l’écriture de leurs textes, tressant de multiples consonances et correspondances poétiques, et s’appuyant à l’occasion sur de grands classiques (Demain dès l’aube, où elles chantent les vers de Victor Hugo). Habité par les thématiques de la route et de l’exploration, leur univers musical évoque de vastes paysages naturels, campagnards, montagneux ou maritimes, que l’on retrouve dans les images de leurs clips. Si leurs chansons invitent à une escapade bucolique et bohème, elles savent également être en prise avec de grands drames contemporains. Le sort tragique de la Syrie est ainsi le sujet de leur morceau Le Cri d’Alep. Ayant appris à jouer de la guitare et à chanter en autodidacte, les deux musiciennes connaissent un succès grandissant, leur chaîne YouTube comptabilisant aujourd’hui plus d’un million de vues.

