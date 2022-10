Les Frangines

Fausses soeurs mais vraies musiciennes ! La délicatesse de leurs mélodies pop/folk, la poésie de leurs textes font que ce duo guitare/voix est à suivre tout particulièrement.

Rendez-vous le vendredi 14 Octobre 2022 à 20h30 au théâtre du Chevalet à Noyon.

Durée : 1h30. Tout public – Tarif : De 30€ à 35€ Réservez vite vos places pour Les Frangines!

