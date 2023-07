Les Zébrures d’automne Les Francophonies – Des écritures à la scène Limoges, 20 septembre 2023, Limoges.

Les Zébrures d’automne 20 – 30 septembre Les Francophonies – Des écritures à la scène Entrée payante, parfois libre pour certains spectacles

Du 20 au 30 septembre, retrouvez des artistes originaires du monde entier, dans les rues de Limoges et de ses alentours, pour 10 jours de spectacle, de théâtre et de musique.

La programmation

Mercredi 20 sept.

18h : Inauguration

18h30 : Spectacle participatif Sangisa Sangisa

Jeudi 21 sept.

19h : Léa ou la théorie des systèmes complexes

20h : Vieux blond

20h30 : Zoé

Vendredi 22 sept.

14h30 : Convictions (scolaire)

18h30 : Léa ou la théorie des systèmes complexes

20h : Vieux blond

20h : Zoé

22h : Mimi O’Bonsawin (concert)

Samedi 23 sept.

11h : Laboratoire du zèbre autour de Zoé et Léa et la théorie des systèmes complexes

15h30 : Convictions

18h : On marronne ? (Si ça te dis, viens) – suivi d’un laboratoire du zèbre à l’issue de la représentation

20h : Zoé

20h : Ce que j’appelle oubli

Dimanche 24 sept.

9h30 : La langue française peut-elle faire acte de fraternité ?

12h30 : Remise des prix RFI théâtre et prix SACD de la dramaturgie francophone

15h30 : On marronne ? (Si ça te dis, viens)

18h : Ce que j’appelle oubli

Lundi 25 sept.

Scolaire (école Jacques Brel) : Allô… Ici la Terre… Répondez…

20h : Augure (film) + rencontre Baloji

20h30 : Blind spot

Mardi 26 sept.

Scolaire (école Odette Couty) : Allô… Ici la Terre… Répondez…

12h30 : Prix Sony Labou Tansi des lycéen·ne·s

18h : Les contes du zèbre #1

Mercredi 27 sept.

15h : Les contes du zèbre #2

19h : Blind Spot

20h : Isis – Antigone ou la tragédie des corps dispersés

Jeudi 28 sept.

Scolaire (école Les Homérides) : Allô… Ici la Terre… Répondez…

19h : Isis – Antigone ou la tragédie des corps dispersés

20h : Blind Spot

Vendredi 29 sept.

Scolaire (école Gérard Philippe) : Allo ? Ici la Terre ? Répondez !

19h : Murer la peur

20h : Coeur Poumon

20h : Oh ! Canada – Chapitre 1 – L’Est canadien

Samedi 30 sept.

10h : En langueS FrançaiseS

11h : Laboratoire du zèbre autour de Oh ! Canada – Chapitre 1 – L’Est canadien

12h30 : Prix Moussa Konaté

15h : Le Laboratoire du zèbre autour de Coeur Poumon

15h : Oh ! Canada – Chapitre 1 – L’Est canadien

18h : Coeur Poumon

20h30 : Murer la peur

22h : Soirée de clôture avec les musicien·ne·s de Murer la peur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T18:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:59:00+02:00

2023-09-30T00:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

Théâtre Musique

