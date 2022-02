Les Franciscaines se souviennent : Yves Aublet – Les lais de mer Deauville, 2 juin 2022, Deauville.

Entre la plage et le boulevard Eugène Cornuché, les lais de mer de Deauville sont cet espace littoral d’où la mer s’est retirée voici bientôt 150 ans.

Ils sont devenus au fil des ans, la vitrine emblématique de la station balnéaire, le lieu de vie récréatif, sportif, balnéaire et ludique de tous ses visiteurs. Comment se sont-ils constitués ? À qui appartiennent-ils ? Comment ont-ils été gérés et aménagés ?

Que s’est-il passé depuis cet hiver 1874 où une tempête sans précédent a modifié la plage et créé plus de 40 hectares de terres vierges, bouleversant profondément la physionomie initiale de la ville, faisant dire à Tristan Bernard : « Deauville c’est près de Paris, mais c’est loin de la mer ! ». Telle une enquête de police, on découvre où étaient les anciennes falaises de Deauville et l’époque où la plage était recouverte de galets !

Et si ce cadeau de Poséidon était un cadeau empoisonné ?

