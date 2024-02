Les Franciscaines se souviennent Sarah Bernhardt par Sophie-Aude Picon Les Franciscaines Deauville Deauville, jeudi 11 avril 2024.

Les Franciscaines se souviennent Sarah Bernhardt par Sophie-Aude Picon Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

L’expression « monstre sacré », attribuée à Sarah Bernhardt par Jean Cocteau, résume parfaitement l’essence de cette comédienne mythique (1844-1923). Bernhardt a non seulement incarné le contrôle et la commercialisation de son image, mais elle a également joué un rôle essentiel dans l’évolution du théâtre en France, notamment à Deauville où elle a brillé en 1879. L’histoire fascinante de cette icône est brillamment racontée par Sophie-Aude Picon, autrice d’une biographie de référence.

Sarah Bernhardt, surnommée « La Divine », a été célébrée de son vivant comme un trésor national. Femme libre, fantasque, engagée et infatigable, elle a captivé le monde par son aura équivoque, sensuelle, macabre et somptueuse jusqu’à sa mort. Partie de rien en tant que courtisane, elle a suivi une trajectoire remarquable pour devenir une comédienne protégée du duc de Morny, autant adulée que moquée. Précurseure du star system, elle a également montré un engagement patriotique lors de périodes tumultueuses comme en 1870 et durant la première guerre mondiale.

Pionnière des tournées théâtrales internationales, Sarah Bernhardt a parcouru les cinq continents avec succès et c’est depuis Londres qu’elle est venue, pour jouer Phèdre, au sein du premier Casino de Deauville lors de l’été 1879.

Une rencontre animée par Philippe Normand.

« Sarah Bernhardt » de Sophie-Aude Picon est publié chez Folio.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 16:00:00

fin : 2024-04-11 17:15:00

Les Franciscaines Deauville 145B avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie accueil@lesfranciscaines.fr

