Les Franciscaines en scène : Weloveyou Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Les Franciscaines en scène : Weloveyou Deauville, 12 février 2022, Deauville. Les Franciscaines en scène : Weloveyou Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

2022-02-12 – 2022-02-12 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados Un tournage a eu lieu, le 1er juin 2021, grâce à Vincent Roget producteur, lors d’une brèche solaire entre deux confinements.

Une quinzaine de couples sont venus témoigner face à la caméra… Magie de l’Amour et de la volonté de continuer d’entretenir les énergies.

Les Franciscaines accueille, ce deuxième samedi de la mi-février, qui célèbre l’amour et les amoureux, la première projection de Weloveyou, qui témoigne de nos capacités à vibrer d’amour …. Le samedi, la projection du film, en présence des auteurs et des participants sera suivie d’une rencontre. Un tournage a eu lieu, le 1er juin 2021, grâce à Vincent Roget producteur, lors d’une brèche solaire entre deux confinements.

Une quinzaine de couples sont venus témoigner face à la caméra… Magie de l’Amour et de la volonté de continuer d’entretenir… Un tournage a eu lieu, le 1er juin 2021, grâce à Vincent Roget producteur, lors d’une brèche solaire entre deux confinements.

Une quinzaine de couples sont venus témoigner face à la caméra… Magie de l’Amour et de la volonté de continuer d’entretenir les énergies.

Les Franciscaines accueille, ce deuxième samedi de la mi-février, qui célèbre l’amour et les amoureux, la première projection de Weloveyou, qui témoigne de nos capacités à vibrer d’amour …. Le samedi, la projection du film, en présence des auteurs et des participants sera suivie d’une rencontre. Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Les Franciscaines - Deauville 145B avenue de la République Ville Deauville lieuville Les Franciscaines - Deauville 145B avenue de la République Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Les Franciscaines en scène : Weloveyou Deauville 2022-02-12 was last modified: by Les Franciscaines en scène : Weloveyou Deauville Deauville 12 février 2022 Calvados Deauville

Deauville Calvados