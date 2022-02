Les Franciscaines en scène : Valentin et François Morel – “Le dictionnaire de l’amour inutile” Deauville, 11 mai 2022, Deauville.

Après avoir écrit un livre malicieux à quatre mains, François Morel, le père, et Valentin, le fils se rejoignent sur scène pour une lecture à deux voix des meilleures pages d’un dictionnaire pas comme les autres.

François parle à la radio, le vendredi matin sur France Inter et monte sur les planches ; il a la drôlerie des années 50 mêlée à l’humour d’aujourd’hui.

Valentin a été assistant réalisateur au cinéma, puis l’heureux chauffeur de Jean Pierre Bacri.

Il est actuellement en pleine reconversion professionnelle. Leur livre plein d’échos et de réminiscences est aussi indispensable qu’inutile.

Une promenade de A à Z dans nos émotions. Un dictionnaire alliant futile et indispensable : commentant les souvenirs et évocations des ricochets et des cocottes en papier, l’expression “peigner la girafe”, les petits trains électriques, les télégrammes de première et les speakerines… L’ouvrage pose aussi ses questions fondamentales : L’homme est-il plus utile que la langouste ? La pomme de terre est-elle plus indispensable que le liseron ? L’idiot du village moins nécessaire que le membre de l’Institut ? … Les notices et définitions de leur dictionnaire musardent et vantent les mérites de la grasse matinée et des contrepets dans les discours des ministres, ou comble du confort domestique : explicite comment se sentir mieux, rien qu’en écoutant la météo marine bien au chaud sous la couette…

