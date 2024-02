Les Franciscaines en scène résidence « Sur la route d’Eden » Les Franciscaines Deauville Deauville, samedi 27 avril 2024.

Les Franciscaines en scène résidence « Sur la route d’Eden » Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

À l’issue de sa semaine de résidence, la compagnie Sans Roi présentera une étape de travail de sa prochaine pièce, explorant le tumulte de l’élan amoureux et du désir, une énergie difficile à apprivoiser.

« Sur la route d’Eden » est un spectacle qui capture l’intensité d’une seconde particulière. Pas n’importe quelle seconde. Celle qui précède l’aveu amoureux d’un adolescent. Cette fraction de temps vertigineuse où le corps bouillonne et où l’âme se débat. Une bataille intérieure entre les forces qui nous retiennent et celles qui nous poussent à agir. Nous sommes plongés dans l’univers d’un jeune homme, témoin de l’épopée épique qui se joue en lui durant cette seconde immense. Dans son esprit, un village d’enfance abandonné et une forêt obscure et infinie. Qu’y a-t-il de l’autre côté de la forêt ?

Texte David Guez | Mise en scène David Guez et Edouard Eftimakis | Scénographie et éclairage Manon Vergotte | Conception sonore Matéo Esnault | Costumes Clément Desoutter | Maquillage Tina Hannic | Interprétation Céline Chéenne, Hermine Dos Santos, Edouard Eftimakis, Alexandre Gonin, Thibaud Guillon-Marchi, David Guez, Paul Meynieux, Leila Muse Candice Pauilhac

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 17:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

