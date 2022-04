Les Franciscaines en scène : Pierre de Bethmann Trio, 26 mai 2022, .

Les Franciscaines en scène : Pierre de Bethmann Trio

2022-05-26 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-26

Pierre de Bethmann est un adepte d’un jazz virtuose et joyeux, il est ici rejoint par deux musiciens aguerris, et ensemble, ils revisitent les standards du jazz, de la chanson et de la musique classique.

Ils réinventent alors : Wayne Shorter, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Thelonious Monk… Boris Vian Ravel et Paul Mac Cartney. Un jazz coloré, aux multiples éclats.

Piano, basse batterie, une architecture basique et pleine de liberté, qui a écrit les grandes pages du jazz. Autant de mélodies propices à des variations et des dialogues ou solos avec une rythmique complice. Cette réappropriation de thèmes connus enchaîne avec fluidité, une succession de reprises, choisies et partagées sur le principe du plaisir et du désir.

Pierre de Bethman, Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2016, Victoire du jazz 2008 fut lauréat en 2004 du prix Django Reinhardt. Il enseigne aujourd’hui au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

