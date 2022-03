Les Franciscaines en scène : Orchestre régional de Normandie – Grand bal symphonique Deauville, 21 mai 2022, Deauville.

Les Franciscaines en scène : Orchestre régional de Normandie – Grand bal symphonique La chapelle 145B avenue de la République Deauville

2022-05-21 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-21 La chapelle 145B avenue de la République

Deauville Calvados

La chapelle des Franciscaines replie ses gradins et devient pour un soir, un vaste parquet de bal. Cette fois pas de sono, mais sur scène, un orchestre classique de 20 musiciens rejoint par un quartet de musiciens de jazz et deux chanteurs.

Avec un effectif de musiciens plus important qu’aux bals à la cour, ou sur les grands paquebots de légende, ce bal symphonique donne corps et mouvements à de magnifiques pas de deux, mêlant rythmes latinos et musiques classiques. Des airs qui invitent à danser. Un bal ludique et joyeux conçu avec le concours d’Eugène Durif, écrivain et auteur

de pièces de théâtre, qui a imaginé « … ce bal que l’on porte en soi, un bal fait d’instants fugitifs indissociables d’une mémoire collective liée indissolublement à ce qu’il y a de plus intime et infime en chacun de nous. (…) Avec ce bal, tout est ouvert et possible, à trouver et inventer chaque soir… »

