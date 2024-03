Les Franciscaines en scène Jeanne Balibar « Encore ! Encore ! » Les Franciscaines Deauville Deauville, jeudi 9 mai 2024.

« Chanter dans les voitures, rouler à vive allure, siffloter tête nue, sauter à trampoline, embrasser en cachette quelqu’un d’imaginaire, être grave amoureuse… Encore ! Encore ! » Ainsi se dessine la mélodie du bonheur selon Jeanne Balibar, une artiste sans limites.

Avec ce concert, elle nous offre un moment de grâce espiègle. Jeanne Balibar incarne avant tout une présence, celle d’une comédienne solaire au parcours cinématographique impressionnant, ponctué de collaborations avec des réalisateurs tels qu’Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Jacques Rivette et Maïwenn.

Depuis 2003 et la sortie de son premier album « Paramour », elle mène également une carrière de chanteuse, explorant une pop acidulée et délicate, teintée de fantaisie, comme en témoigne son dernier opus « D’ici là tout l’été », créé en collaboration avec Cléa Vincent et Arnaud Rebotini.

Sur scène, elle partage avec le public son désir ardent que la vie soit une comédie musicale, une promesse qu’elle nous offre avec générosité.

Avec le soutien de France Bleu.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 19:30:00

fin : 2024-05-09 20:45:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

