Durant 44 ans, solitaire et déterminé, un berger, Elzéard Bouffier, fait revivre sa région de Haute-Provence en plantant des arbres. Cette nouvelle forêt a des répercussions sociales et économiques en permettant aux villages environnants d’accueillir de nouvelles familles.

Écrit sur commande en 1953, cette nouvelle de Jean Giono a connu depuis un retentissement mondial. Traduite dans plus de quinze langues, elle est devenue un manifeste de la cause écologiste. Étudiée à l’École primaire, adaptée au cinéma, dans un film d’animation avec Philippe Noiret comme narrateur, l’œuvre est souvent adaptée sur scène et à la radio.

