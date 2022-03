Les Franciscaines en scène : Fausto Paravidino Deauville, 11 mars 2022, Deauville.

Les Franciscaines en scène : Fausto Paravidino Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

2022-03-11 19:30:00 – 2022-03-11 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados

Son spectacle Exit.

Fausto Paravidino, né à Gênes, en Italie, le 15 juin 1976, est un homme de théâtre italien, à la fois dramaturge, comédien, metteur en scène, cinéaste et traducteur.

“Exit” comme la fin d’une histoire d’amour ou si l’on préfère, le début de nouvelles histoires. Une comédie conjugale drôle et pertinente sur le couple, ses aléas, ses heurts, ses crises et ses recompositions… Du théâtre avec une mise en scène tenue et fluide, des dialogues aussi naturels qu’au cinéma et la révélation d’un nouveau grand auteur de théâtre italien, entré au répertoire de la comédie Française en 2011.

C’est la fin annoncée d’un couple et de ce qui pourrait se passer après. “Exit” est l’histoire du renoncement, des échappatoires, des petites lâchetés et des grandes désillusions. Autour d’un canapé où s’échangent confidences et souvenirs, quatre personnages se questionnent sur leurs quêtes du bonheur et leurs attentes. En adaptant et mettant en scène cette pièce du dramaturge italien Fausto Paravidino, Anne-Sophie Pauchet détourne les codes du cinéma, en renforçant notre identification aux personnages… Mieux encore, elle nous révèle une variation drôle et acide sur la difficulté de concilier le besoin de liberté personnelle face à un exigeant besoin d’affection.

Création Compagnie Akté (Normandie),

Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet

Interprètes : Laure Mathis, Arnaud Troalic, Manon Rivier, Jean-François Levistre.

Scénographie : Laure Delamotte-Legrand,

création lumière : Maximilien Sautai,

création son : Théo Godefroid & Gaëtan Le Calvez

Traduction : Caroline Michel

