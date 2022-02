Les Franciscaines en scène : Anne-Marie Perier-Sardou et Jean-Marie Perier « Deauville retrouve Réjane » Deauville, 11 juin 2022, Deauville.

Les Franciscaines en scène : Anne-Marie Perier-Sardou et Jean-Marie Perier « Deauville retrouve Réjane » La chapelle 145B avenue de la République Deauville

2022-06-11 – 2022-06-11 La chapelle 145B avenue de la République

Deauville Calvados

Une soirée de témoignages et de projections pour retrouver Réjane

(1856-1920), qui fut avec Sarah Bernhardt l’actrice la plus célèbre de la belle époque. Anne-Marie Perier-Sardou et Jean-Marie Perier, arrières petits enfants de la comédienne ont légué aux Franciscaines, les photographies, caricatures et les correspondances, jalons magnifiques du parcours exceptionnel de cette artiste.

Gabrielle-Charlotte Réju, dite Réjane, fut une comédienne, talentueuse, insaisissable et passionnée. Reine du boulevard, connue pour avoir créé sur scène Madame sans Gène, comédie de Victorien Sardou, elle fut aussi, directrice de théâtre, amie de Marcel Proust, et connut une carrière internationale, acclamée en tournée, à Londres, New York et Sydney.

Elle dédia sa vie au théâtre, avant de mourir à 63 ans saluée par des obsèques grandioses. Pour restituer et témoigner de sa légende, il nous reste des photos, des caricatures, des correspondances et quelques extraits de films d’époque.

